Темпи COVID-вакцинації відстають від графіка на 100 тисяч виконаних уколов, - МОЗ

В Україні темпи вакцинації істотно гірше плану і відстають від графіка. До поточного моменту зроблено майже на 100 тисяч щеплень менше від запланованого.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на селекторній нараді з регіонами, повідомляє сайт Запорізької облдержадміністрації.

Степанов розповів, що в деяких регіонах дуже повільно почався процес вакцинації, а в деяких ще не облаштували стаціонарні пункти.

"За всіма наявними розрахунками має бути щеплено 230 тисяч українців. Однак у деяких областях, наприклад в Луганській, навіть не розпочата робота стаціонарних пунктів щеплення", - сказав Степанов.

На сьогоднішній день першою дозою COVID-вакцини щеплені 137 тисяч чоловік.