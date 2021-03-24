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Темпи COVID-вакцинації відстають від графіка на 100 тисяч виконаних уколов, - МОЗ

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 19:16
Темпи COVID-вакцинації відстають від графіка на 100 тисяч виконаних уколов, - МОЗ Фото: вакцинація від коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні темпи вакцинації істотно гірше плану і відстають від графіка. До поточного моменту зроблено майже на 100 тисяч щеплень менше від запланованого.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на селекторній нараді з регіонами, повідомляє сайт Запорізької облдержадміністрації.

Степанов розповів, що в деяких регіонах дуже повільно почався процес вакцинації, а в деяких ще не облаштували стаціонарні пункти.

"За всіма наявними розрахунками має бути щеплено 230 тисяч українців. Однак у деяких областях, наприклад в Луганській, навіть не розпочата робота стаціонарних пунктів щеплення", - сказав Степанов.

На сьогоднішній день першою дозою COVID-вакцини щеплені 137 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 і в цілому проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити і може взагалі відкласти постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.

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