Темпи зростання зарплат у Польщі впали до мінімуму за 5 років: чого чекати далі

У Польщі спостерігається суттєве уповільнення зростання заробітних плат. За підсумками першого кварталу 2026 року показник збільшився лише на 6,3%, що стало найнижчим темпом за останні п'ять років.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз аналітичного центру Gremi Personal.
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Як зазначають аналітики, період "зарплатних перегонів", коли доходи працівників у корпоративному секторі зростали на 10-13% на рік, завершився. Для порівняння, на початку 2026 року середня зарплата в Польщі становила 9 263,5 злотих брутто (110 тис. гривень).
Основною причиною експерти називають вихід ринку праці з фази перегріву. Серед ключових факторів, що вплинули на динаміку:
"Польський ринок праці поступово виходить із фази перегріву. Зарплата перестає бути головним інструментом боротьби за персонал, а компанії дедалі частіше повертаються до більш консервативного управління витратами", - зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.
Попри загальне охолодження, окремі сектори залишаються активними. Найвищу динаміку демонструють галузі, пов’язані з оборонним замовленням:
Водночас найповільніше зарплати зростали у харчовій промисловості (+4,6%), що пояснюється заповненням кадрового резерву ще наприкінці минулого року.
Аналітики попереджають про нові виклики. Геополітична нестабільність, зокрема конфлікт у Перській затоці, вже спричинила прискорення інфляції у березні-квітні 2026 року.
Подальше здорожчання енергоносіїв може змусити бізнес знову коригувати свою кадрову політику.
Проте, за прогнозами Gremi Personal, до кінця року польський ринок праці зберігатиме баланс. Зростання зарплат очікується в помірних межах 6-8%, що дозволить бізнесу залишатися конкурентоспроможним, а працівникам - зберігати реальний рівень доходів.
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