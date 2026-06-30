Темпы роста зарплат в Польше упали до минимума за 5 лет: чего ждать дальше

В Польше наблюдается существенное замедление роста заработной платы. По итогам первого квартала 2026 года показатель увеличился всего на 6,3%, что стало самым низким темпом за последние пять лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз аналитического центра Gremi Personal.
Главное:
Как отмечают аналитики, период "зарплатной гонки", когда доходы работников в корпоративном секторе росли на 10-13% в год, завершился. Для сравнения, в начале 2026 года средняя зарплата в Польше составила 9 263,5 злотых брутто (110 тыс. гривен).
Основной причиной эксперты называют выход на рынок труда из фазы перегрева. Среди ключевых факторов, повлиявших на динамику:
"Польский рынок труда постепенно выходит из фазы перегрева. Зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал, а компании все чаще возвращаются к более консервативному управлению расходами", - отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.
Несмотря на общее охлаждение, отдельные сектора остаются активными. Высокую динамику демонстрируют отрасли, связанные с оборонным заказом:
В то же время медленнее всего зарплаты росли в пищевой промышленности (+4,6%), что объясняется заполнением кадрового резерва еще в конце прошлого года.
Аналитики предупреждают о новых вызовах. Геополитическая нестабильность, в частности конфликт в Персидском заливе, уже повлекла ускорение инфляции в марте-апреле 2026 года.
Дальнейшее удорожание энергоносителей может заставить бизнес снова корректировать свою кадровую политику.
Однако, по прогнозам Gremi Personal, до конца года польский рынок труда будет сохранять баланс. Рост зарплат ожидается в умеренных пределах 6-8%, что позволит бизнесу оставаться конкурентоспособным, а работникам - сохранять реальный уровень доходов.
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