Темпи зрівнялися з Алабугою: Україна масово виробляє дешевший аналог "Шахеда"

Україна розгорнула масове виробництво далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали у травні 2025 року. Цей безпілотник вже виробляється у темпах, які наздогнали великий російський завод з виробництва "Шахедів" у місті Алабуга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та Defense Express.
Зазначається, що FP-1 виготовляється у кількості приблизно 100 одиниць на добу. При цьому дрон коштує значно дешевше, ніж "Шахед": один FP-1 обходиться у 55 тисяч доларів.
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони поточні темпи виробництва "Шахедів" у Росії також оцінювалися у приблизно 100 одиниць на добу. При цьому один "Шахед" у 2023 році коштував 193 тисячі доларів.
З того моменту вартість могла змінитися - з одного боку, є спрощення певних компонентів, з іншого боку, росіяни почали встановлювати на дрони багато дуже дорогих 8-миелементних та 12-тиелементних CRPA-модулів супутникової навігації типу "Комета-М".
При цьому, як зазначається у матеріалі, FP-1 - це не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктах у Росії. З цифрами виготовлення інших дронів виходить доволі значна кількість
Як сказано у матеріалі, головним матеріалом, з якого виготовляється FP-1, є фанера. Оскільки дрон одноразовий, то його конструкція розрахована на один-єдиний польот - тобто, є можливість зекономити навіть на кріпленнях.
На відміну від українського FP-1, "Шахед" виробляється значно складніше та з дорожчих матеріалів, оскільки сам іранський Shahed-136 не що інше, як копія ізраїльського дрона IAI Harpy. А останній, своєю чергою, повністю "зідраний" з німецького перспективного БПЛА 1980-х років DAR.
Окрім цього, є ще один нюанс. Клони "Шахеда", так звані "російські" безпілотники "Герань-2" та "Гарпия-1", банально більші за розмірами, тому їм потрібні потужніші двигуни.
При цьому FP-1 несе бойову частину 60 кілограмів при дальності до 1600 км. Розробники заявили про можливість збільшити БЧ до 120 кілограмів ціною зменшення дальності - водночас для "Шахедів" та "Гераней" не передбачена така опція, у них БЧ складає 90 кілограмів, а замінити її неможливо.
Зазначимо, що не обійшли увагою й нову українську крилату ракету. Так, за даними ЗМІ, Україна щодня виготовляє по одній крилатій ракеті "Фламінго", розширюючи свій оборонний потенціал.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".
Детальніше про те, що наразі відомо про українську розробку та, що про неї говорить український президент Володимир Зеленський, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.