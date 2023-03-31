Темпи наступу військ РФ знижуються, ЗСУ запобігли оточенню Бахмута: карти боїв ISW

Луганський напрямок: війська РФ намагаються наступати на захід від Сватового

Війська РФ вели безуспішні наступальні операції в районі Берестове (24 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (12 км на північний захід від Сватового) і Кузьміно. Кадри з прив'язкою, опубліковані 30 березня, вказують на незначний наступ росіян біля Куземівки (14 км на північний захід від Сватового).

За даними росЗМІ, окупанти за підтримки артилерії вели наземні атаки поблизу Новоселовського (14 км на північний захід від Сватового), Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

На кадрах бою, опублікованих 30 березня, імовірно видно, як війська РФ атакують українські позиції поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної).

Донецький напрямок: ЗСУ запобігли загрозі оточення Бахмута

Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня, показують, що бойовики ПВК "Вагнера" досягли незначних успіхів у південній частині міста.

Російський блогер також заявив, що окупанти захопили адміністративну будівлю міста Бахмут, хоч візуального підтвердження цим твердженням аналітики ISW не спостерігали.

За даними росЗМІ, бойовики "Вагнера" змінюють тактику в Бахмуті та концентрують сили, щоб визначити конкретні райони міста для вирішального штурму. Також найманці зосередили зусилля на штурмах Хромово (2 км на захід від Бахмута), намагаються прорвати українські позиції в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Міньківки (14 км на північний захід від Бахмута).

Темпи настання військ РФ у районі Бахмута знижуються. Полковник Євген Межевікін заявив 30 березня, що російські атаки в районі Бахмута сповільнилися і що ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточенню. За його словами, російські сили раніше могли проводити одночасні атаки у всіх напрямках у районі Бахмута, але зараз ці можливості знижуються.

Російські війська також робили спроби наступу в районі Авдіївки, тривали позиційні бої на південь від Новобахмутівки (14 км на північний захід від Авдіївки), біля Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авд.).

Південний напрямок: на авіабазі в окупованому Криму пролунала серія вибухів

На кадрах з геолокацією, опублікованих 29 березня, видно вибухи на російській авіабазі в Гвардійському в окупованому Криму. На супутникових знімках від початку березня видно російський літак, який стоїть на авіабазі у зоні вибухів.

30 березня російський блогер заявив, що російська влада утилізує старі боєприпаси в Севастопольському районі і що мешканцям нібито не варто турбуватися про звуки вибухів.