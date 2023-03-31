Темпы наступления войск РФ снижаются, ВСУ предотвратили окружение Бахмута: карты боев ISW

Российские военные существенно снизили темпы наступления в Бахмуте Донецкой области. ВСУ умелыми действиями предотвратили окружение города оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Войска РФ вели безуспешные наступательные операции в районе Берестово (24 км к северо-западу от Сватово), Стельмаховки (12 км к северо-западу от Сватово) и Кузьмино. Кадры с привязкой, опубликованные 30 марта, указывают на незначительное наступление русских возле Куземовки (14 км к северо-западу от Сватово).
По данным росСМИ, оккупанты при поддержке артиллерии вели наземные атаки вблизи Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово), Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).
На кадрах боя, опубликованных 30 марта, предположительно видно, как войска РФ атакуют украинские позиции вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной).
Оккупанты продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 30 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 29 марта, показывают, что боевики ЧВК "Вагнера" добились незначительных успехов в южной части города.
Российский блогер также заявил, что оккупанты захватили административное здание города Бахмут, хотя визуального подтверждения этим утверждениям аналитики ISW не наблюдали.
По данным росСМИ, боевики "Вагнера" меняют тактику в Бахмуте и концентрируют силы, чтобы определить конкретные районы города для решающего штурма. Также наемники сосредоточили усилия на штурмах Хромово (2 км к западу от Бахмута), пытаются прорвать украинские позиции в районе Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Миньковки (14 км к северо-западу от Бахмута).
Российские войска также предпринимали попытки наступления в районе Авдеевки, продолжались позиционные бои южнее Новобахмутовки (14 км к северо-западу от Авдеевки), возле Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и западнее Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки).
На кадрах с геолокацией, опубликованных 29 марта, видны взрывы на российской авиабазе в Гвардейском в оккупированном Крыму. На спутниковых снимках от начала марта виден российский самолет, стоящий на авиабазе в зоне взрывов.
30 марта российский блогер заявил, что российские власти утилизируют старые боеприпасы в Севастопольском районе и что жителям якобы не стоит беспокоиться о звуках взрывов.
Ранее сообщалось, что что РФ снимает с хранения одни из самых старых танков и отправляет их на войну в Украину. В частности, речь идет об устаревших танках Т-54/Т-55 времен Второй мировой.
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