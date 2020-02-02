С температурой +15 и дождем: какой будет погода сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 2 февраля, будет дождливой во всех областях, но температура воздуха местами поднимется до +15 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, в конце недели, несмотря на дожди с мокрым снегом, стоит ожидать существенного потепления. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +10 градусов. На юге термометры днем покажут от +12 до +15 градусов.

Ночью также будет тепло, лишь на севере и востоке температура будет колебаться от 0 до +3. На остальной территории ночью прогнозируют от +3 до +6 градусов выше нуля.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем температура воздуха в Киеве будет в пределах +7...+9 градусов. Ночью термометры покажут от +3 до +5 градусов. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 1 февраля из-за непогоды в Украине были обесточены почти 100 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением зафиксированы в Сумской и Черниговской областях.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о высокой опасности схождения лавин в Карпатах. В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей был объявлен 3 уровень опасности.