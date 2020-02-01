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Из-за непогоды в Украине обесточены почти 100 населенных пунктов

Новости » Происшествия     01.02.2020 - 10:39
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 100 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Населенные пункты обесточены в Сумской и Черниговской областях

По состоянию на 7:00 утра 1 февраля из-за осадков и порывов ветра остаются обесточенными 93 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7:00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях. Так, в Сумской области остаются обесточенными 78 населенных пунктов и в Черниговской - 15. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 7:00 утра 31 января из-за осадков и порывов ветра остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях. Отмечалось, что без света остались в Сумской области - 440 населенных пунктов, а в Черниговской - 162 населенных пункта.

В январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 выше средних многолетних значений. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22-70 мм, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.

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