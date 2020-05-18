Температурный скрининг и в масках: в Минздраве предложили условия для проведения ВНО

Проведение ВНО запланировано с 25 июня по 17 июля
Министерство здравоохранения Украины предлагает определить маршруты участников Внешнего независимого оценивания (ВНО), чтобы обеспечить наименьший контакт. Так, планируется допускать участников ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Главного санитарного врача на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Так, при организации тестирования необходимо:
При этом отмечается, что график допуска должен учитывать время, необходимое для проведения термометрии, и предотвращать образование скопления участников.
Кроме того, лица, которые привлечены к проведению тестирования, перед началом работы должны проходить термометрию, а тех, у кого будет обнаружена температура тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, будут не допущены к исполнению служебных обязанностей.
Также отмечается, что допуск участников в здание, где организовано тестирование, осуществляется после проведения термометрии, опроса о состоянии здоровья при условии надевания маски так, чтобы были покрыты нос и рот.
Кроме того, запрещается допуск в здание, где организовано тестирование, сопровождающих лиц, кроме лиц, которые сопровождают участников с инвалидностью.
На входе в здание, где организовано тестирование, и на входе в классы/аудитории организуются места для обработки спиртосодержащими антисептиками.
Напомним, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.
Ранее в Минобразовании заявили, что ВНО состоится с 25 июня по 17 июля.
Автор: Валерия Мрачковская