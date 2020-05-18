Температурний скринінг і в масках: у МОЗ запропонували умови для проведення ЗНО

Міністерство охорони здоров'я України пропонує визначити маршрути учасників Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), щоб забезпечити найменший контакт. Так, планується допускати учасників ЗНО після проведення температурного скринінгу і за умови надягання маски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Головного санітарного лікаря на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, при організації тестування необхідно:

проінформувати учасників про ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до проведення тестування, і про можливості участі в додатковому тестуванні для осіб, які не будуть допущені до тестування за станом здоров'я;

визначити маршрути учасників, щоб забезпечити мінімальний контакт між групами учасників;

визначити місця розсадження учасників, з дотриманням їх дистанціювання не менше 1,5 метра один від одного і передбачити розсадку таким чином, щоб поряд, спереду і ззаду учасника місця не були зайняті іншими учасниками;

забезпечити в санітарних кімнатах постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в санвузлах;

провести перевірку з дезінфекцією поверхонь і місць для сидіння в аудиторіях за годину до початку і після тестування;

провітрювати аудиторію не менше 30 хвилин аудиторії, де проводиться тестування, вхідні двері повинні бути відкритими на весь період тестування

забезпечити чергування медичних працівників навчальних закладів або закладів охорони здоров'я в місцях проведення тестування;

розмістити два контейнери для використаних масок і рукавичок з чіткими яскравими позначеннями: "Використані маски" і "Використані рукавички" на виході із закладу;

скласти графік, за яким відбувається допуск учасників до будівлі, де буде проводитися тестування

При цьому зазначається, що графік допуску повинен враховувати час, необхідний для проведення термометрії, і запобігати утворенню скупчення учасників.

Крім того, особи, які залучені до проведення тестування, перед початком роботи повинні проходити термометрію, а тих, у кого буде виявлено температура тіла понад 37,2 градуса або ознаки респіраторних захворювань, не будуть допущені до виконання службових обов'язків.

Також зазначається, що допуск учасників до будівлі, де організовано тестування, здійснюється після проведення термометрії, опитування про стан здоров'я за умови надягання маски так, щоб були покриті ніс і рот.

Крім того, забороняється допуск в будівлю, де організовано тестування, супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують учасників з інвалідністю.

На вході в будівлю, де організовано тестування, і на вході в класи/аудиторії організовуються місця для обробки спиртовмісними антисептиками.

Нагадаємо, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

Раніше у Міносвіти заявили, що ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня.