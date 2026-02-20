Температурний стрибок: як зміниться погода в Україні сьогодні

Де сніжитиме

За даними синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вдень і на сході очікуються помірні опади, переважно у вигляді снігу.

У північних регіонах місцями можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, на південному сході - південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря

Вночі температура становитиме 4-10 градусів морозу, у північних областях - до -15. Вдень очікується 1-6 градусів морозу.

На Закарпатті, півдні та південному сході вночі від +2 до -4, вдень 1-7 градусів тепла, у Криму - до +12.

Погода у Києві

Сьогодні у Київській області, за даними синоптиків, місцями невеликий сніг, у столиці - без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15 градусів морозу, вдень 1-6 морозу.

У Києві вночі 10-12 морозу, вдень 2-4 градуси морозу.