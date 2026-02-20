Температурний стрибок: як зміниться погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 20 лютого, в частині регіонів України очікуються морози, сніг і ожеледиця, тоді як в окремих областях температура підніметься вище нуля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вдень і на сході очікуються помірні опади, переважно у вигляді снігу.
У північних регіонах місцями можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.
На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, на південному сході - південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура становитиме 4-10 градусів морозу, у північних областях - до -15. Вдень очікується 1-6 градусів морозу.
На Закарпатті, півдні та південному сході вночі від +2 до -4, вдень 1-7 градусів тепла, у Криму - до +12.
Сьогодні у Київській області, за даними синоптиків, місцями невеликий сніг, у столиці - без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 10-15 градусів морозу, вдень 1-6 морозу.
У Києві вночі 10-12 морозу, вдень 2-4 градуси морозу.
Раніше синоптики попереджали, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти - від сильних морозів до раптового потепління, що супроводжуватиметься снігопадами та ожеледицею.
Такі погодні умови вже спричинили низку проблем у різних регіонах, зокрема через небезпечну ситуацію на дорогах на багатьох автошляхах довелося вводити обмеження для транспорту.
Водночас після морозів та снігопадів Миколаївська область зіткнулася з новою бідою - масовими підтопленнями територій.
Також синоптик вже назвала точну дату, коли в Україні очікується відчутне та стабільне потепління.