Температурний мінімум у центрі та +23 на сході: якою буде погода 14 травня

Атмосферні фронти та опади

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра на Лівобережжі України очікуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Це зумовлено впливом атмосферних фронтів. Натомість значна частина Правобережжя опиниться в зоні дії антициклону, тому тут переважатиме суха погода.

Фото: прогноз на 14 травня (інфографіка РБК-Україна)

Температурні контрасти

Температура повітря в Україні завтра розподілиться так:

Найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина - Черкащина - Кропивницький аж до Миколаївщини: тут стовпчики термометрів покажуть лише +12...+14 градусів.

Найтепліша погода очікується у східних областях: там повітря прогріється до +20...+23 градусів.

На решті території України прогнозується +14...+17 градусів.

Прогноз для столиці

У Києві 14 травня протягом дня температура підніметься до +16 градусів. Часом очікується дощ, проте опади найбільш імовірні ближче до вечора.

З огляду на вологу погоду та температурні перепади, синоптик радять тримати неподалік парасолі, дощовички та "цитрамони".