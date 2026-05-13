Температурний мінімум у центрі та +23 на сході: якою буде погода 14 травня

Погода 14 травня розділить Україну на зони впливу антициклону та атмосферних фронтів. Поки на Правобережжі буде сухо, на Лівобережжі очікуються дощі з грозами.
Де саме завтра буде найхолодніше і чи знадобиться вам дощовик протягом дня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра на Лівобережжі України очікуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Це зумовлено впливом атмосферних фронтів. Натомість значна частина Правобережжя опиниться в зоні дії антициклону, тому тут переважатиме суха погода.
Фото: прогноз на 14 травня (інфографіка РБК-Україна)
Температура повітря в Україні завтра розподілиться так:
На решті території України прогнозується +14...+17 градусів.
У Києві 14 травня протягом дня температура підніметься до +16 градусів. Часом очікується дощ, проте опади найбільш імовірні ближче до вечора.
З огляду на вологу погоду та температурні перепади, синоптик радять тримати неподалік парасолі, дощовички та "цитрамони".