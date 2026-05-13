Температурный минимум в центре и +23 на востоке: какой будет погода 14 мая

10:42 13.05.2026 Ср
2 мин
Завтра украинцам стоит держать неподалеку зонты
aimg Ирина Гамерская
Фото: завтра в Украине ожидаются дожди (Getty Images)

Погода 14 мая разделит Украину на зоны влияния антициклона и атмосферных фронтов. Пока на Правобережье будет сухо, на Левобережье ожидаются дожди с грозами.

Где именно завтра будет холоднее всего и понадобится ли вам дождевик в течение дня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Погода разделится: на Левобережье пройдут периодические дожди (возможны грозы), на Правобережье благодаря антициклону будет сухо.
  • Температурный контраст: в восточных областях ожидается летнее тепло до +23, тогда как в полосе от Черниговщины до Николаевщины будет холоднее всего - +12...+14.
  • Погода в Киеве: днем около +16°C, дождь возможен преимущественно в вечернее время.
  • Совет дня: стоит держать под рукой зонты и средства от головной боли из-за смены атмосферных фронтов.

Атмосферные фронты и осадки

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра на Левобережье Украины ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Это обусловлено влиянием атмосферных фронтов. Зато значительная часть Правобережья окажется в зоне действия антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода.

Фото: прогноз на 14 мая (инфографика РБК-Украина)

Температурные контрасты

Температура воздуха в Украине завтра распределится так:

  • Холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина - Черкасская область - Кропивницкий вплоть до Николаевщины: здесь столбики термометров покажут лишь +12...+14 градусов.
  • Самая теплая погода ожидается в восточных областях: там воздух прогреется до +20...+23 градусов.

На остальной территории Украины прогнозируется +14...+17 градусов.

Прогноз для столицы

В Киеве 14 мая в течение дня температура поднимется до +16 градусов. Временами ожидается дождь, однако осадки наиболее вероятны ближе к вечеру.

Учитывая влажную погоду и температурные перепады, синоптик советуют держать неподалеку зонты, дождевики и "цитрамоны".

