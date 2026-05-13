Температурный минимум в центре и +23 на востоке: какой будет погода 14 мая

Погода 14 мая разделит Украину на зоны влияния антициклона и атмосферных фронтов. Пока на Правобережье будет сухо, на Левобережье ожидаются дожди с грозами.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра на Левобережье Украины ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Это обусловлено влиянием атмосферных фронтов. Зато значительная часть Правобережья окажется в зоне действия антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода.
Фото: прогноз на 14 мая (инфографика РБК-Украина)
Температура воздуха в Украине завтра распределится так:
На остальной территории Украины прогнозируется +14...+17 градусов.
В Киеве 14 мая в течение дня температура поднимется до +16 градусов. Временами ожидается дождь, однако осадки наиболее вероятны ближе к вечеру.
Учитывая влажную погоду и температурные перепады, синоптик советуют держать неподалеку зонты, дождевики и "цитрамоны".