Температурный минимум в центре и +23 на востоке: какой будет погода 14 мая

Атмосферные фронты и осадки

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра на Левобережье Украины ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Это обусловлено влиянием атмосферных фронтов. Зато значительная часть Правобережья окажется в зоне действия антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода.

Фото: прогноз на 14 мая (инфографика РБК-Украина)

Температурные контрасты

Температура воздуха в Украине завтра распределится так:

Холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина - Черкасская область - Кропивницкий вплоть до Николаевщины: здесь столбики термометров покажут лишь +12...+14 градусов.

Самая теплая погода ожидается в восточных областях: там воздух прогреется до +20...+23 градусов.

На остальной территории Украины прогнозируется +14...+17 градусов.

Прогноз для столицы

В Киеве 14 мая в течение дня температура поднимется до +16 градусов. Временами ожидается дождь, однако осадки наиболее вероятны ближе к вечеру.

Учитывая влажную погоду и температурные перепады, синоптик советуют держать неподалеку зонты, дождевики и "цитрамоны".