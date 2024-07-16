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Температурные рекорды в Украине: в каких городах зафиксировали самую большую жару

Вторник 16 июля 2024 17:15
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Температурные рекорды в Украине: в каких городах зафиксировали самую большую жару Жара в Украине устанавливает новые рекорды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Аномальная жара в Украине продолжается. В некоторых регионах дневные температурные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

РБК-Украина рассказывает, в каких городах зафиксировали наибольшую жару.

В каких городах зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 15 июля 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что, согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-4 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, температурные рекорды были зафиксированы:

  • в Киеве - 34,2°С
  • в Черновцах - 34,2°С
  • в Сумах - 36°С
  • в Одессе - 36,5°С
  • в Харькове - 36,8°С
  • в Виннице - 37,4°С
  • в Запорожье - 38,1°С
  • в Кропивницком - 38,1°С
  • в Николаеве - 40,5°С
  • в Херсоне - 40,5°С

Температурные рекорды в Украине: в каких городах зафиксировали самую большую жару

Температурные рекорды 15 июля (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какую температуру прогнозируют в ближайшие дни

На протяжении 16-19 июля Гидрометцентр прогнозирует жаркую погоду с температурами:

  • ночью - 19-26°С
  • днем - 35-39°С

В южных, большинстве восточных и центральных областей местами - чрезвычайная жара до 40-41 градуса выше нуля.

В западных областях - 29-34 градусов по Цельсию. Местами - сильная жара 35-36°С.

Отмечается, что 18 июля на западе и севере страны жара может несколько ослабеть.

Кроме того, в некоторых регионах возможны местами кратковременные дожди и грозы.

Между тем, метеоролог и синоптик Наталья Диденко уточняет, что вероятность ослабления жары наблюдается:

  • в Киеве - с 18 июля
  • в восточных, центральных и южных областях - 19-20 июля

"Ненамного, однако все же ощутимо", - отметила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина попала в эпицентр температурной аномалии, а также какие еще страны "накрыла" рекордная жара.

Читайте также, какую беду причиняет аномальная жара украинцам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, страница Наталки Диденко в Facebook.

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