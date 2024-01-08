"Температурна карусель": синоптик дала відповідь, коли в Україні настане потепління

Негода в Україні

Нагадаємо, в Україні 8-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

Впродовж 8 січня, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг, в центральних областях, у Харківській області - значний сніг, на півдні, в Донецькій та Луганській областях - значні опади, дощ з переходом у сніг.

До опадів у центральних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.

За даними Міністерства енергетики, через погіршення погодних умов - налипання мокрого снігу та ожеледі - станом на ранок 8 січня в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Дніпропетровській області, там без електроенергії понад 200 населених пунктів.