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"Температурна карусель": синоптик дала відповідь, коли в Україні настане потепління

Фото: якою буде погода в Україні 9 січня та коли чекати на потепління (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні триматимуться морози, які прийшли з антициклоном Hannelore. Втім, протягом наступного тижня в країні спостерігатимуться потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів", - інформує синоптик

Погода в Україні 9 січня

Завтра вдень очікується -7-12 градусів.

У південній частині температура буде вище:

  • вночі -6-11;
  • вдень -2-6 градусів;
  • в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля.

"Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця", - повідомляє Діденко.

Вона зазначає, що лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму - з дощем.

Погода у Києві

У Києві завтра вдень буде холодно та морозно.

"Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 градусів", - зауважує синоптик.

Завтра вдень очікується -10-12 градусів.

Загальний прогноз на тиждень

"На тижні - якась температурна карусель!", - попереджає Діденко.

Так, 10-11 січня очікується потепління, а вже 12-13 січня - знову похолодання.

Втім, 14-15 січня температура повітря підвищиться.

Як зазначає синоптик наостанок, погодні умови в Україні будуть важкими, оскільки зима наближається до свого "піку". 

Фото: антициклон Hannelore на території України впливатиме на погоду 9 січня (facebook.com/tala.didenko)

Негода в Україні

Нагадаємо, в Україні 8-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

Впродовж 8 січня, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг, в центральних областях, у Харківській області - значний сніг, на півдні, в Донецькій та Луганській областях - значні опади, дощ з переходом у сніг.

До опадів у центральних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.

За даними Міністерства енергетики, через погіршення погодних умов - налипання мокрого снігу та ожеледі - станом на ранок 8 січня в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Дніпропетровській області, там без електроенергії понад 200 населених пунктів.

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