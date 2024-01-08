"Температурная карусель": синоптик дала ответ, когда в Украине наступит потепление

"В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов", - информирует синоптик.

Погода в Украине 9 января

Завтра днем ожидается -7-12 градусов .

В южной части температура будет выше:

ночью -6-11;

днем –2-6 градусов;

в Крыму ночью -1-4 градуса, днем около нуля.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем жмуриться от солнца", - сообщает Диденко.

Она отмечает, что ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма - с дождем.

Погода в Киеве

В Киеве завтра днем будет холодно и морозно.

"Ночью предполагается низкая температура воздуха, антициклонические прояснения придадут стимула дополнительному охлаждению -12-15 градусов", - отмечает синоптик.

Завтра днем ожидается -10-12 градусов .

Общий прогноз на неделю

"На неделе - какая-то температурная карусель!", - предупреждает Диденко.

Так, 10-11 января ожидается потепление, а уже 12-13 января - снова похолодание.

Однако, 14-15 января температура воздуха повысится.

В заключении синоптик отмечает, что погодные условия в Украине будут тяжелыми, поскольку зима приближается к своему "пику".

Фото: антициклон Hannelore на территории Украины будет влиять на погоду 9 января (facebook.com/tala.didenko)