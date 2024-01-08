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"Температурная карусель": синоптик дала ответ, когда в Украине наступит потепление

Фото: какой будет погода в Украине 9 января и когда ждать потепления (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Украине будут держаться морозы, пришедшие с антициклоном Hannelore. Впрочем, на следующей неделе в стране будут наблюдаться потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов", - информирует синоптик.

Погода в Украине 9 января

Завтра днем ожидается -7-12 градусов .

В южной части температура будет выше:

  • ночью -6-11;
  • днем –2-6 градусов;
  • в Крыму ночью -1-4 градуса, днем около нуля.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем жмуриться от солнца", - сообщает Диденко.

Она отмечает, что ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма - с дождем.

Погода в Киеве

В Киеве завтра днем будет холодно и морозно.

"Ночью предполагается низкая температура воздуха, антициклонические прояснения придадут стимула дополнительному охлаждению -12-15 градусов", - отмечает синоптик.

Завтра днем ожидается -10-12 градусов .

Общий прогноз на неделю

"На неделе - какая-то температурная карусель!", - предупреждает Диденко.

Так, 10-11 января ожидается потепление, а уже 12-13 января - снова похолодание.

Однако, 14-15 января температура воздуха повысится.

В заключении синоптик отмечает, что погодные условия в Украине будут тяжелыми, поскольку зима приближается к своему "пику".

Фото: антициклон Hannelore на территории Украины будет влиять на погоду 9 января (facebook.com/tala.didenko)

Непогода в Украине

Напомним, в Украине 8-9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и морозы до 25 градусов. По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

В течение 8 января, кроме северной части, южный циклон обусловит снег, в центральных областях, в Харьковской области - сильный снег, на юге, в Донецкой и Луганской областях - сильные осадки, дождь с переходом в снег.

К осадкам в центральных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

По данным Министерства энергетики, из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда - по состоянию на утро 8 января в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области там без электроэнергии более 200 населенных пунктов.

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Погода в Украине