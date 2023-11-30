Температура значно нижча. В "Укренерго" попередили про ризик дефіциту в енергосистемі

Споживання

Вчора, 29 листопада, було зафіксовано добовий максимум споживання між 10:00 та 11:00. При середньодобовій температурі +0,4 він був вищий на 3% за відповідний показник понеділка, 27 листопада.

Сьогодні прогнозована середньодобова температура становитиме -4 градуси, що спонукатиме зростання споживання. Зокрема до енергосистеми будуть підключені тисячі споживачів, які були знеструмлені через негоду.

"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський цент "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо", - відзначили в "Укренерго".

Яка ситуація зі світлом?

Ремонтні бригади повернули до роботи всі магістральні високовольтні лінії класом напруги 330 кВ в південному регіоні, які були пошкоджені через негоду.

Наразі найбільш складна ситуація залишається в Одеській області. Також негода додала відключень у Сумській області.

Загалом через негоду, станом на ранок, знеструмлено 191 населений пункт в:

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Черкаській;

Сумській областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - пише пресслужба.

Нові пошкодження

Вночі артилерійськими обстрілами терористи пошкодили теплоелектроцентраль в південному регіоні. Зафіксовано руйнування будівель й обладнання. Теплопостачання не припинилось, втім можливості для електропостачання обмежені.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені.