Температура значно нижча. В "Укренерго" попередили про ризик дефіциту в енергосистемі

Сьогодні, 30 листопада, прогнозована середньодобова температура значно нижча за вчорашню. У вечірні години можливий дефіцит в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Споживання
Вчора, 29 листопада, було зафіксовано добовий максимум споживання між 10:00 та 11:00. При середньодобовій температурі +0,4 він був вищий на 3% за відповідний показник понеділка, 27 листопада.
Сьогодні прогнозована середньодобова температура становитиме -4 градуси, що спонукатиме зростання споживання. Зокрема до енергосистеми будуть підключені тисячі споживачів, які були знеструмлені через негоду.
"Енергосистема зазнає перевантаження. Диспетчерський цент "Укренерго" прогнозує дефіцит електроенергії в енергосистемі у вечірні години з 16:00 до 18:00. Застосування графіків відключень не прогнозується. Але, будь ласка, сьогодні протягом дня і до 18:00 споживайте електроенергію ощадливо", - відзначили в "Укренерго".
Яка ситуація зі світлом?
Ремонтні бригади повернули до роботи всі магістральні високовольтні лінії класом напруги 330 кВ в південному регіоні, які були пошкоджені через негоду.
Наразі найбільш складна ситуація залишається в Одеській області. Також негода додала відключень у Сумській області.
Загалом через негоду, станом на ранок, знеструмлено 191 населений пункт в:
"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - пише пресслужба.
Нові пошкодження
Вночі артилерійськими обстрілами терористи пошкодили теплоелектроцентраль в південному регіоні. Зафіксовано руйнування будівель й обладнання. Теплопостачання не припинилось, втім можливості для електропостачання обмежені.
Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені.
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