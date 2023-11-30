Росіяни вночі пошкодили ТЕЦ на півдні України: є руйнування будівель та обладнання

Російські терористи вночі 30 листопада обстріляли з артерії теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на півдні України. Внаслідок атаки є руйнування будівель та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

"Вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. Є руйнування будівель та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили енергетики, теплопостачання споживачів не припинялось, але можливості для електропостачання обмежені. В роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів", - повідомили в "Укренерго".

Також зазначається, що сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії сонячними електростанціями. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень також не вводилися та не прогнозуються.

Атака РФ по Україні 30 листопада

Цієї ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.

Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.

Також російські війська вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе. П'ять "Шахедів" вдалося збити силам ППО, однак є влучання.