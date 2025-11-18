UA

Температура впаде до +3: яку погоду чекати сьогодні в Україні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 18 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні завтра, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості областей денна температура становитиме від +3 до +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, тепліше буде лише на півдні, сході та у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +17 градусів.

У ніч проти на вівторок дощі накриють західні регіони, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Водночас удень у більшості областей істотних опадів не прогнозують - невелика вірогідність дощу зберігається лише на Одещині та в Карпатах.

Погоду супроводжуватиме рвучкий вітер західного та південно-західного напрямку, місцями із поривами до 15–20 м/с.

У Києві 18 листопада буде холодно й вітряно: вдень температура становитиме до +8 градусів, без опадів, але з сильними поривами вітру.

За попередніми прогнозами, холодна повітряна маса утримається над Україною й надалі - а з 24 листопада очікується ще помітніше похолодання.

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр підсумував погодні умови першої декади листопада 2025 року у різних регіонах та оцінив їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур.

Також в УкрГМЦ пояснили, як фахівці вимірюють тривалість сонячного сяйва - фактично "фіксують" сонце за допомогою спеціальних приладів.

