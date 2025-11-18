Температура впаде до +3: яку погоду чекати сьогодні в Україні

За її даними, тепліше буде лише на півдні, сході та у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +17 градусів.

У ніч проти на вівторок дощі накриють західні регіони, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Водночас удень у більшості областей істотних опадів не прогнозують - невелика вірогідність дощу зберігається лише на Одещині та в Карпатах.

Погоду супроводжуватиме рвучкий вітер західного та південно-західного напрямку, місцями із поривами до 15–20 м/с.

У Києві 18 листопада буде холодно й вітряно: вдень температура становитиме до +8 градусів, без опадів, але з сильними поривами вітру.

За попередніми прогнозами, холодна повітряна маса утримається над Україною й надалі - а з 24 листопада очікується ще помітніше похолодання.