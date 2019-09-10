Температура в Украине завтра опустится до +9

Погода в Украине в среду, 11 сентября, в некоторых регионах ухудшится, температура опустится до +9 ночью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 11 сентября в Украине будет удерживаться сухая и теплая погода. Температура ночью +9+14, на побережье морей до +18, на крайнем востоке страны и в Карпатах +5+8; днем в Украине +24+29 градусов.

Также ветер ожидается юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовьи и Крыму будут отдельные порывы 15-20 м/сек.

Фото: прогноз погоды на 11 сентября

Напомним, на выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает. В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины в выходные продержится теплая погода.

Добавим, сегодня, 10 сентября, в Украине будет облачно и тепло, осадков не ожидается, местами температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Кроме того, завтра, 11 сентября, погода в Украине будет малохмарною и солнечной, без осадков, температура воздуха составит +29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/сек. В Киеве завтра будет сухая и ясная погода. Температура воздуха составит +27 градусов.