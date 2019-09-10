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Сегодня в Украине ожидается облачная погода, днем до +28

Новости » Общество    10.09.2019 - 08:00
Сегодня в Украине ожидается облачная погода, днем до +28
Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

В Киеве облачно, днем до +28

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет облачной и теплой, без осадков, местами температура воздуха поднимется до +28 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории страны ожидается облачная и теплая погода. Средняя температура по стране будет держаться в пределах +25...+28 градусов.

Ночью будет прохладно в северных и восточных областях, там прогнозируется от +8 до +13. На остальной территории ночью будет от +12 до +18 градусов.

В Крыму сегодня также ожидается облачная, но жаркая погода. Днем температура на полуострове будет колебаться от +25 до +27, ночью ожидается от +15 до +17.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода, днем до +28Погода в Киеве на сегодня

Как сообщают синоптики, в столице сегодня, 10 сентября, ожидается облачная и теплая погода, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28, ночью термометры покажут от +12 до +14 градусов.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода, днем до +28Напомним, ранее сообщалось, что украинские синоптики дали прогноз на начало недели. В период с 9 по 12 сентября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +26...+28 градусов, однако ближе к концу недели начнет снижаться. Осадков в начале недели не прогнозируется.

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