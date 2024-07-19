Температура "стрибатиме". Синоптики дали прогноз на вихідні
У вихідні, 20-21 липня, в Україні у більшості областей України утримається спека. Але будуть регіони і з більш комфортною температурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.
Температура повітря: від конфорта до спеки
20-21 липня в західних та північних областях, а також у Вінницькій області буде комфортна температура повітря, протягом дня +25...+29 градусів.
У південній частині, за словами синоптика Наталки Діденко, очікується найвища температура повітря, +34...+36 градусів, на сході дещо легше, хоча все одно спекотно - +31...+34 градусів.
"У центральній частині України значною мірою гаряче, але без надзвичайності, +29...+32, у Дніпрі з районами до +34 градусів", - зазначила вона.
Опади на вихідних
Дощі в Україні, які б були досить відчутними, як каже синоптик, очікувати на вихідних навряд чи доведеться, хіба що у суботу, 20 липня в Приазов'ї, а 21 липня в західних областях ймовірні локальні дощі з грозами.
Згідно даним "Укргідрометцентру", 20 липня дощі з грозами накриють Крим. Вдень, попри опади, тут температура там підніметься до +33 градусів. А в неділю, 21 липня, дощі з грозами ймовірні на заході, у Вінницькій області.
Де чакати дощі 20-21 липня (meteo.gov.ua)
Погода у Києві
У Києві 20-21 липня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря близько +28 градусів.
Спека в Україні
Спека в Україні тримається вже близько двох тижнів. Причому синоптики без перебільшення називають її рекордною. Достатньо згадати, що в Миколаєві спека побила історичний рекорд. А в Києві спекотні рекорди за цей час важко порахувати.
Зазначимо, що синоптики прогнозували, що 18-20 липня в Україні спека спаде, але цей період навряд чи буде тривалим. За цим "перепочинком" прийде нова хвиля спеки. А вже ґрунтовніший спад спеки, особливо на півдні, на сході та в центрі трапиться з 26 липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.