Температура "стрибатиме". Синоптики дали прогноз на вихідні

У вихідні, 20-21 липня, в Україні у більшості областей України утримається спека. Але будуть регіони і з більш комфортною температурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

Температура повітря: від конфорта до спеки

20-21 липня в західних та північних областях, а також у Вінницькій області буде комфортна температура повітря, протягом дня +25...+29 градусів.

У південній частині, за словами синоптика Наталки Діденко, очікується найвища температура повітря, +34...+36 градусів, на сході дещо легше, хоча все одно спекотно - +31...+34 градусів.

"У центральній частині України значною мірою гаряче, але без надзвичайності, +29...+32, у Дніпрі з районами до +34 градусів", - зазначила вона.

Опади на вихідних

Дощі в Україні, які б були досить відчутними, як каже синоптик, очікувати на вихідних навряд чи доведеться, хіба що у суботу, 20 липня в Приазов'ї, а 21 липня в західних областях ймовірні локальні дощі з грозами.

Згідно даним "Укргідрометцентру", 20 липня дощі з грозами накриють Крим. Вдень, попри опади, тут температура там підніметься до +33 градусів. А в неділю, 21 липня, дощі з грозами ймовірні на заході, у Вінницькій області.

Де чакати дощі 20-21 липня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У Києві 20-21 липня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря близько +28 градусів.