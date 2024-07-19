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Температура будет "прыгать". Синоптики дали прогноз на выходные

Украина, Пятница 19 июля 2024 18:30
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Температура будет "прыгать". Синоптики дали прогноз на выходные Фото: синоптики рассказали о погоде на выходные 20-21 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В выходные, 20-21 июля, в Украине в большинстве областей Украины удержится жара. Но будут регионы и с более конфортной температурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", прогноз синоптика Наталки Диденко.

Температура воздуха: от конфорта до жары

20-21 июля в западных и северных областях, а также в Винницкой области будет комфортная температура воздуха, в течение дня +25...+29 градусов.

В южной части, по словам синоптика Наталки Диденко, ожидается самая высокая температура воздуха, +34...+36 градусов, на востоке несколько легче, хотя все равно жарко - +31...+34 градусов.

"В центральной части Украины в значительной степени горячо, но без чрезвычайности +29...+32, в Днепре с районами до +34 градусов", - отметила она.

Осадки на выходных

Дожди в Украине, которые были бы достаточно ощутимы, как говорит синоптик, ожидать на выходных вряд ли придется, разве что в субботу, 20 июля в Приазовье, а 21 июля в западных областях вероятны локальные дожди с грозами.

Согласно данным "Укргидрометцентра", 20 июля дожди с грозами накроют Крым. Днем, несмотря на осадки, температура там поднимется до +33 градусов. А в воскресенье, 21 июля, дожди с грозами возможны на западе, в Винницкой области.

Где дожди 20-21 июля (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве 20-21 июля предполагается сухая солнечная погода с температурой воздуха около +28 градусов.

Жара в Украине

Жара в Украине держится уже около двух недель. Причем, синоптики без преувеличения называют ее рекордной. Достаточно вспомнить, что в Николаеве зной побил исторический рекорд. А в Киеве жаркие рекорды за это время трудно сосчитать.

Отметим, что синоптики прогнозировали, что 18-20 июля в Украине жара спадет, но этот период вряд ли будет продолжительным. За этой "передышкой" придет новая волна жары. А уже более основательный спад жары, особенно на юге, на востоке и в центре случится с 26 июля.

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