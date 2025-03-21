Температура поползет вверх. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине
На выходных, 22-23 марта, в Украине потеплеет. Максимально температура поднимется до рекордных за последнее время +16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Суббота, 22 марта
В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечно и без осадков. Ночью в большинстве регионов ожидается небольшая, но плюсовая температура.
Так, в большинстве регионов ночью ожидается в пределах 0...+2 градусов. При этом в некоторых регионах ночью будет до +3 градусов (в Луганской области) и даже до +4 градусов (в Одесской области).
Днем в Украине будет достаточно тепло. Максимально температура поднимется днем до +16 градусов - во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской, местами в Николаевской области, на Прикарпатье. Холоднее всего днем, как не удивительно, будет в Крыму, до +12 градусов. Максимально до +13 градусов ожидается в Луганской и Донецкой областях.
В Киеве осадков тоже не будет, ночью температура будет держаться в пределах +1...+3, днем - +13...+15.
Погода в Украине 22 марта (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 23 марта
В воскресенье, 23 марта, в Украину зайдут дожди. Они захватят все западные регионы с переходом на Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Киев и Киевскую области.
Также небольшие дожди вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областях.
Ночью температура поднимется немного выше. Максимально ожидаются +5 градусов (в западных областях и на юге, за исключением Крыма). Минимально ночная температура будет на уровне +3 градусов.
Днем температура немного спадет по сравнению с субботой, 22 марта. В большинстве областей ожидается в пределах +12...+13 градусов. В Киеве вероятен небольшой дождь, ночью +1...+3, днем +10...+12.
Погода в Украине 23 марта (meteo.gov.ua)
Погода в 2024 году
В 2024 году последствия климатического кризиса достигли пика - экстремальная жара, наводнения и опасные явления вызвали значительные разрушения.
Этот год стал самым жарким в истории наблюдений. Погибли люди, разрушены здания, потерян урожай, а 800 тысяч человек остались без крова - рекордный показатель с 2008 года.
Зарегистрировано 151 беспрецедентное погодное явление: жара до 49,9°C, разрушительные наводнения в Италии, Сенегале, Пакистане и Бразилии.
В частности, за 2024 год в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов. Этот год стал самым теплым в истории.
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