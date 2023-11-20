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Температура в Києві впала нижче нуля. Безморозний період тривав найдовше в історії

Фото: Безморозний період в Києві тривав найдовше в історії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві закінчився безморозний період, який цього року тривав найдовше в історії спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію

За даними обсерваторії 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 0,2 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.

Цього року він був рекордно довгим - 232 дні. Попередній рекорд 2022 року з тривалістю у 225 днів протримався всього рік.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусі у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів. Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні.

Прогноз до кінця листопада

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала РБК-Україна, що температура впаде до кліматичної норми, а наприкінці листопада - нижче норми. Потепління в Україні поки не очікується.

Нагадаємо, жовтень 2023 року в Києві увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року. Середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві дорівнювала 11,4 градусів тепла, що на 2,8 градусів вище за кліматичну норму.

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