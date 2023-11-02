Синоптики підбили підсумки погоди в Києві в жовтні

Жовтень 2023 в Києві був досить теплим. Він увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві дорівнювала +11,4°С, що на 2,8°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний жовтень став сьомим найтеплішим у столиці з 1881 року. За місяць у Києві було зафіксовано два рекорди максимальної температури повітря", - розповіли кліматологи.

Найхолодніше у столиці було 11 жовтня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +0,9°С, а найтепліше - 14 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла +22,5°С.

Опадів випало 66 мм, або 143% кліматичної норми.

Рекорди погоди в Києві у жовтні 2023

В останній день жовтня було зафіксовано новий температурний рекорд, який побив "позначки" 1926 року.

Крім цього, 30 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С". Цей показник на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року.

А 28 жовтня у Києві був побитий рекорд максимальної швидкості вітру. Цього дня вона досягла рекордних 20 м/с, повторивши попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році.

Наразі погода в Києві встановила вже більше 40 рекордів з початку 2023 року.

Чи збігся прогноз?

Наприкінці вересня синоптики спеціально для РБК-Україна поділилися прогнозами на жовтень 2023 року. Зокрема, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич припускав, що погода в жовтні 2023 року буде "м'якшою". Він говорив, що середньодобові показники температури "все одно перевищуватимуть норму, опадів прогнозується мало". А в другій половині жовтня 2023 року передбачалася нова хвиля бабиного літа.