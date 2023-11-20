Температура в Киеве упала ниже нуля. Безморозный период был самым длинным в истории

По данным обсерватории 18 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 0,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который продолжался с 31 марта.

В этом году он был рекордно длинным - 232 дня. Предыдущий рекорд 2022 года с продолжительностью 225 дней продержался всего год.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - говорится в сообщении.

По данным климатологов, средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням. Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 - только 144 дня.

Прогноз до конца ноября

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала РБК-Украина, что температура упадет до климатической нормы, а в конце ноября - ниже нормы. Потепление в Украине пока не ожидается.

Напомним, октябрь 2023 года в Киеве вошел в семерку самых теплых в столице с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве равнялась 11,4 градуса тепла, что на 2,8 градуса выше климатической нормы.