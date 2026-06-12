Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)

Високогір'я Карпат накрила відчутна негода. Температура повітря там суттєво впала - деякі термометри показали зранку 0 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, сьогодні мешканцям і гостям регіону варто бути особливо уважними, адже на високогір'ї Карпат спостерігається суттєве погіршення погодних умов.
Станом на 8 годину ранку 12 червня 2026 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно й туманно. Йшов дощ.
Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 12 метрів за секунду.
Температура повітря при цьому опустилась до 0°C.
На опублікованому рятувальниками фото можна побачити, що високогір'я дійсно накрила негода. Видимість при цьому обмежена.
Отже, перш ніж збиратись сьогодні в гори, краще ще раз перевірити прогноз і, можливо, навіть відкласти свій похід або прогулянку до покращення погодних умов.
Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський. Інша її назва - Чорна Гора.
Йдеться про одну з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), розташовану на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:
"Увінчують" Чорну Гору (на її вершині) руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії
Сьогодні вони частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною назвою "Білий Слон".
Згідно з попередженням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 12 червня в місті Івано-Франківськ та по області ймовірний значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше).
Місцями можуть бути грози.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.
В цілому ж погода в регіоні очікується хмарною, з проясненнями.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень:
"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 1-3 км", - підсумували спеціалісти.
Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, яким може бути червень в цілому.
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