Температура у Карпатах впала до 0 градусів: що відбувається на високогір'ї (фото)

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, сьогодні мешканцям і гостям регіону варто бути особливо уважними, адже на високогір'ї Карпат спостерігається суттєве погіршення погодних умов.

Станом на 8 годину ранку 12 червня 2026 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно й туманно. Йшов дощ.

Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 12 метрів за секунду.

Температура повітря при цьому опустилась до 0°C.

Публікація рятувальників щодо погодних умов на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

На опублікованому рятувальниками фото можна побачити, що високогір'я дійсно накрила негода. Видимість при цьому обмежена.

Отже, перш ніж збиратись сьогодні в гори, краще ще раз перевірити прогноз і, можливо, навіть відкласти свій похід або прогулянку до покращення погодних умов.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 12 червня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський. Інша її назва - Чорна Гора.

Йдеться про одну з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), розташовану на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:

Івано-Франківської;

Закарпатської.

"Увінчують" Чорну Гору (на її вершині) руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії

Сьогодні вони частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною назвою "Білий Слон".

Яку погоду чекати в Івано-Франківській області

Згідно з попередженням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 12 червня в місті Івано-Франківськ та по області ймовірний значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше).

Місцями можуть бути грози.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти.

Попередження про небезпечне метеорологічне явище (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

В цілому ж погода в регіоні очікується хмарною, з проясненнями.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень:

по місту +15...+17°C;

по області +13...+18°C;

на високогір'ї +7...+12°C.

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 1-3 км", - підсумували спеціалісти.