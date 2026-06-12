Температура в Карпатах упала до 0 градусов: что происходит на высокогорье (фото)

Высокогорье Карпат накрыла ощутимая непогода. Температура воздуха там существенно упала - некоторые термометры показали утром 0 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации спасателей, сегодня жителям и гостям региона стоит быть особенно внимательными, ведь на высокогорье Карпат наблюдается существенное ухудшение погодных условий.
По состоянию на 8 часов утра 12 июня 2026 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно и туманно. Шел дождь.
Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 12 метров в секунду.
Температура воздуха при этом опустилась до 0°C.
На опубликованном спасателями фото можно увидеть, что высокогорье действительно накрыла непогода. Видимость при этом ограничена.
Следовательно, прежде чем собираться сегодня в горы, лучше еще раз проверить прогноз и, возможно, даже отложить свой поход или прогулку до улучшения погодных условий.
Стоит отметить, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский. Другое ее название - Черная Гора.
Речь идет об одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м), расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе двух областей:
"Увенчивают" Черную Гору (на ее вершине) руины польской астрономо-метеорологической обсерватории
Сегодня они частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным названием "Белый Слон".
Согласно предупреждению Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 12 июня в городе Ивано-Франковск и по области вероятен значительный дождь (15-29 мм за 12 часов и меньше).
Местами могут быть грозы.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.
В целом же погода в регионе ожидается облачной, с прояснениями.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем:
"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 1-3 км", - подытожили специалисты.
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