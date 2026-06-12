Температура в Карпатах упала до 0 градусов: что происходит на высокогорье (фото)

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, сегодня жителям и гостям региона стоит быть особенно внимательными, ведь на высокогорье Карпат наблюдается существенное ухудшение погодных условий.

По состоянию на 8 часов утра 12 июня 2026 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно и туманно. Шел дождь.

Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 12 метров в секунду.

Температура воздуха при этом опустилась до 0°C.

Публикация спасателей о погодных условиях на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

На опубликованном спасателями фото можно увидеть, что высокогорье действительно накрыла непогода. Видимость при этом ограничена.

Следовательно, прежде чем собираться сегодня в горы, лучше еще раз проверить прогноз и, возможно, даже отложить свой поход или прогулку до улучшения погодных условий.

Ситуация на горе Поп Иван утром 12 июня 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский. Другое ее название - Черная Гора.

Речь идет об одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м), расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе двух областей:

Ивано-Франковской;

Закарпатской.

"Увенчивают" Черную Гору (на ее вершине) руины польской астрономо-метеорологической обсерватории

Сегодня они частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным названием "Белый Слон".

Какую погоду ждать в Ивано-Франковской области

Согласно предупреждению Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 12 июня в городе Ивано-Франковск и по области вероятен значительный дождь (15-29 мм за 12 часов и меньше).

Местами могут быть грозы.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

В целом же погода в регионе ожидается облачной, с прояснениями.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем:

по городу +15...+17°C;

по области +13...+18°C;

на высокогорье +7...+12°C.

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 1-3 км", - подытожили специалисты.