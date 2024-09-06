Температура і термін придатності. На що дивитися при купівлі фермерського молока

У Мінагрополітики затвердили зміни до вимог безпечності та якості молока і молочних продуктів. Йдеться про удосконалення заходів щодо виробництва та продажу сирого молока відповідно до європейського законодавства.

За цими правилами, таке молоко можна буде продавати:

безпосередньо з господарства з виробництва молока;

з фермерського магазину;

з ємності для молока (цистерна, резервуар), молочного автомата для нефасованого сирого молока.

Також встановлюються правила продажу молока через молочні автомати:

у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці та території територіального громади з господарством виробництва молока;

молочні автомати дозволено розміщувати у чистих приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів, які належно відокремлені від приміщень для утримання тварин;

або під навісом на відкритих майданчиках;

сире молоко, яке заливається в автомат, повинно мати температуру не вище 6 °C.

молочні автомати повинні бути оснащені термометром. Температура повинна відображатися автоматично, безперервно і наочно для споживача.

Крани молочних автоматів для розливу сирого молока повинні бути із знімною кришкою, яку покупець може знову закрити після використання.

Молочний автомат слід наповнювати регулярно (рекомендовано щодня). Молоко, що залишилося, треба злити і використати для технічних цілей або як корм тваринам.

Фото: Продаж фермерської продукції у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Інформація для споживачів має бути розміщена на видному місці. Зокрема, має бути вказана назва господарства з виробництва молока, термін придатності сирого молока (не пізніше, ніж через 3 дні після першого доїння). У правилах користування автоматом має бути зазначено, щоб до крану не торкалися руками чи споживчою тарою. Біля молочних автоматів може бути передбачена можливість використання одноразових рукавичок.