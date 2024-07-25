На що звертати увагу при купівлі продуктів улітку: поради Держпродспоживслужби

Влітку під час спеки продукти швидко псуються, а через відключення електроенергії чимало магазинів та торгових точок не можуть забезпечити роботу охолоджувальної техніки. Тож ризик харчових отруєнь зростає.

На що варто звертати увагу при купівлі продуктів влітку, у коментарі РБК-Україна розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Де краще купувати безпечні продукти

Завжди важливо обирати місця офіційної торгівлі і особливо – у спеку та коли діють довготривалі відключення електроенергії, звертає увагу очільник Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"На офіційних ринках знаходиться державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, яка здійснює обов’язковий державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпечністю продукції, що реалізується. Там продавцю товару надають експертний висновок установленої форми про те, що даний продукт придатний до вживання", - пояснює Сергій Ткачук.

А у магазинах оформляються відповідні транспортні документи, що товар їхав в спеціалізованому транспорті за умови зберігання температурного режиму.

Фото: Продукти краще купувати у магазинах і офіційних ринках (freepik.com)

На що звертати увагу при виборі продуктів у магазині

Одним з факторів виникнення та передачі гостро-кишкових інфекцій найчастіше стають швидкопсувні харчові продукти: м’ясні вироби, молоко і молочні продукти, морозиво, кондитерські та кулінарні вироби, що виготовляються з порушенням технології виробництва, умов зберігання, реалізації та правил товарного сусідства, звертають увагу в Держпродспоживслужбі.

"Наприклад, торти і тістечка повинні знаходитися в охолоджувальних шафах при температурі від 0 до +5 градусів, а м'ясо і м'ясопродукти розміщують на короткострокове зберігання при температурі охолодження не вище ніж +8 градусів, а для швидкопсувних – не вище, ніж +6 градусів", - звертає увагу Сергій Ткачук.

Кожен вид виробів має терміни і режим зберігання, які повинні бути дотримані.

"Зрозуміло, що не кожен магазин чи торгова точка має генератор. Тому завжди звертайте увагу на термін придатності продукту та на зовнішній вигляд. Деформовані банки, пом’яті упаковки, завітрені з неприємним запахом продукти – це ознаки порушення умов зберігання. Не рекомендується купувати продукти в нарізці, адже бо інколи так можуть маскувати зіпсовані товари", - зазначає він.

Фото: У надрізаних кавунах зростає вміст нітратів (gettyimages.com)

Чому не можна купувати нарізані кавуни та дині

У Держпродспоживслужбі застерігають не купувати розрізані навпіл кавуни або дині, накриті плівкою.

"Під дією сонця і плівки утворюється паровий ефект, унаслідок якого рівень нітратів різко зростає. І важливо: не купуйте кавуни і дині на стихійних ринках чи при дорогах – швидше за все, вони або не мають експертного висновку лабораторії, або це партії, недопущені у магазин через високий вміст нітратів", - попереджає Сергій Ткачук.

А під час придбання готових кулінарних страв варто звертати увагу на загальний гігієнічний стан поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, справність холодильного обладнання, відсутність комах та тварин у приміщеннях, де відбувається приготування їжі.