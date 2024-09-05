В Україні заборонили використання пальмової олії у харчовій продукції: чому це важливо
Верховна Рада схвалила законопроект, який забороняє використання пальмової олії у харчових продуктах. Зокрема, це стосуються дитячого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект.
Чому забороняють пальмову олію
Як зазначають ініціатори законопроекту, згідно з висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вживання пальмової олії призводить до ожиріння та розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі, а її виробництво завдає шкоди природі.
Індустрію з виробництва та продажу пальмової олії порівнюють навіть з виробництвом тютюнових та алкогольних виробів (як за рівнем шкоди для здоров'я та навколишнього середовища, так і за зусиллями рекламних агентств і лобістів, які намагаються приховати від споживачів правду в гонитві за прибутком).
Що зміниться в Україні після набуття законом чинності
Законопроект, зокрема, передбачає підвищення якості харчових продуктів, гармонізацію українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами ЄС.
Так, після набуття законом чинності, в Україні:
- буде встановлено граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктах (не більше, ніж 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті)
- буде заборонене використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах
- буде заборонене використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні
- буде заборонене використання гідрогенізованої пальмової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо)
- оператори ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам будуть зобов'язані надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у таких продуктах
- маркування харчової продукції, що містить пальмову олію, буде чітким і зрозумілим
Наразі документ ще має підписати президент. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але буде введено в дію через рік.
В яких продуктах може бути пальмова олія
Пальмова олія - їстівна рослинна олія, яку отримують із плодів африканської олійної пальми.
Продукти з додаванням пальмової олії довго зберігаються, тримають форму завдяки тугій структурі та коштують недорого. Саме тому ця речовина є такою популярною серед виробників.
Водночас пальмова олія містить насичені жирні кислоти, тож вживання продуктів з її додаванням підвищує їх вміст в організмі вп'ятеро.
Це спричиняє збільшення рівня холестерину, посилює ризик захворювань серцево-судинної системи. Саме тому лікарі радять звести вживання продуктів із вмістом пальмової олії до мінімуму.
Містити пальмову олію може найчастіше молочна продукція, напівфабрикати, харчові продукти тривалого зберігання, печиво, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, маргарини тощо.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайти Верховної Ради та "Слуга Народу", проект закону №5148.
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