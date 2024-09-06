Температура и срок годности. На что смотреть при покупке фермерского молока

В Украине утвердили правила продажи сырого фермерского молока. В частности, касательно температуры и срока годности продукции в молочных автоматах.
На что обращать внимание при покупке такого молока, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
В Минагрополитики утвердили изменения к требованиям безопасности и качества молока и молочных продуктов. Речь идет об усовершенствовании мер по производству и продаже сырого молока в соответствии с европейским законодательством.
По этим правилам такое молоко можно будет продавать:
Также устанавливаются правила продажи молока через молочные автоматы:
Краны молочных автоматов для разлива сырого молока должны быть со съемной крышкой, которую покупатель может снова закрыть после использования.
Молочный автомат следует наполнять регулярно (рекомендуется каждый день). Оставшееся молоко надо слить и использовать для технических целей или как корм животным.
Фото: Продажа фермерской продукции в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)
Информация для потребителей должна быть размещена на видном месте. В частности, должно быть указано название хозяйства по производству молока, срок годности сырого молока (не позднее чем через 3 дня после первого доения). В правилах пользования автоматом должно быть указано, чтобы крана не касались руками или потребительской тарой. У молочных автоматов может быть предусмотрена возможность использования одноразовых перчаток.
Напомним, мы писали, что в Украине запретили использование пальмового масла в пищевой продукции. Употребление пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит ущерб природе.
Также в Госпродпотребслужбе дали рекомендации, на что обращать внимание при покупке продуктов в жару.
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