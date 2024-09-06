Температура и срок годности. На что смотреть при покупке фермерского молока

В Минагрополитики утвердили изменения к требованиям безопасности и качества молока и молочных продуктов. Речь идет об усовершенствовании мер по производству и продаже сырого молока в соответствии с европейским законодательством.

По этим правилам такое молоко можно будет продавать:

непосредственно из хозяйства по производству молока;

из фермерского магазина;

из емкости для молока (цистерна, резервуар), молочного автомата для нефасованного сырого молока.

Также устанавливаются правила продажи молока через молочные автоматы:

в пределах одной административно-территориальной единицы и территории территориального общины с хозяйством производства молока;

молочные автоматы разрешено размещать в чистых помещениях без попадания прямых солнечных лучей, которые должным образом отделены от помещений для содержания животных;

или под навесом на открытых площадках;

сырое молоко, которое заливается в автомат, должно иметь температуру не выше 6 °C.

молочные автоматы должны быть оснащены термометром. Температура должна отображаться автоматически, непрерывно и наглядно для потребителя.

Краны молочных автоматов для разлива сырого молока должны быть со съемной крышкой, которую покупатель может снова закрыть после использования.

Молочный автомат следует наполнять регулярно (рекомендуется каждый день). Оставшееся молоко надо слить и использовать для технических целей или как корм животным.

Фото: Продажа фермерской продукции в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Информация для потребителей должна быть размещена на видном месте. В частности, должно быть указано название хозяйства по производству молока, срок годности сырого молока (не позднее чем через 3 дня после первого доения). В правилах пользования автоматом должно быть указано, чтобы крана не касались руками или потребительской тарой. У молочных автоматов может быть предусмотрена возможность использования одноразовых перчаток.