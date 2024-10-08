Температура будет ближе к нулю. Синоптик рассказала, когда в Украине ждать заморозки

Погода в Украине со второй половины октября станет прохладнее, однако осадков будет меньше. Вместе с тем, местами температура уже будет опускаться ближе к нулю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи.

Какие регионы "накроют" интенсивные дожди

"С пятницы (11 октября, - Ред.) мы ожидаем новый атмосферный фронт. Он будет поступать с запада. И в субботу (12 октября. - Ред.) уже практически по всему Правобережью ожидаем дожди", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что позже атмосферный фронт немного сместится на Левобережье.

"И такой полосой, достаточно интенсивные осадки будет приносить в течение выходных (12-13 октября, - Ред.). Перемещаясь с запада в восточном направлении", - отметила эксперт.

Она добавила, что осадки, наконец-то, ожидаются в некоторых южных областях.

"Таких, как Днепропетровская. Потому что там уже длительное время засушливый период. Грунтовая засуха. И хоть немного этой влаги наконец-то дойдет и туда", - объяснила синоптик.

Где и когда украинцам ждать заморозки

По словам Птухи, после того, как пройдет этот атмосферный фронт (в течение выходных дней), уже на следующей неделе (ориентировочно с 14 октября), снова будет преобладать погода без осадков.

"Снова у нас будет антициклон. Но в то же время у нас будет смена воздушных потоков. Они уже будут с севера, северо-запада. И это значит, что к нам поступит более прохладный воздух", - рассказала спикер УкрГМЦ.

Это может стать причиной существенного понижения ночных температур воздуха.

"Это может вызвать то, что ночи будут уже холоднее. Особенно в западных областях... После 14 октября мы переходим на вторую половину октября. Ночи уже действительно могут быть прохладнее. Кое-где даже и заморозки могут быть. То есть температурные показатели будут уже ближе к нулю (если говорить о западных областях)", - объяснила синоптик.

В то же время, она отметила, что эта информация еще может уточняться.

"Потому что, как всегда напоминаю, оперативная информация с практическими значениями, которые можно использовать, это ближайшие пять суток. На них мы можем реально опираться. В дальнейшем это - тенденции. Но пока есть такие. Что после 14 октября - меньше осадков и, скажем так, более низкие значения температур", - подытожила эксперт.