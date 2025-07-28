"Темний день". У Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС

Євросоюз підкорився, погодившись на торгову угоду зі Сполученими Штатами, це темний день для "альянсу вільних народів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Франції Франсуа Байру.
"Це темний день, коли альянс вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх цінностей і захисту своїх інтересів, підкорився", - заявив прем'єр-міністр Франції.
Однак, міністр у справах Європи Франції Бенжамен Аддад назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою".
"Угода, укладена Єврокомісією зі Сполученими Штатами, забезпечить тимчасову стабільність для економічних гравців, яким загрожує ескалація американських митних зборів, але вона – незбалансована", - підкреслив міністр.
За його словами, угода виключає будь-які поступки для чутливих сільськогосподарських секторів та зберігає європейські правила в таких галузях, як цифрові технології або охорона здоров'я.
Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп заявив про нову масштабну торгівельну угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.
Згодом Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці торгівельної угоди, яку Європейський Союз уклав зі Сполученими Штатами. Серед іншого, на низку продукції буде введено нульові тарифи. Вона також зазначила, що угода забезпечить конкурентоспроможність європейського бізнесу, а США отримають доступ на ринок із 450 млн споживачів.
Також сьогодні, 28 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп нібито "зїв на сніданок" президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, змусивши підписати торгівельну угоду між Сполученими Штатами та Євросоюзом.
Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.