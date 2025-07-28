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"Темный день". Во Франции раскритиковали торговое соглашение между США и ЕС

Фото: Франсуа Байру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз покорился, согласившись на торговую сделку с Соединенными Штатами, это темный день для "альянса свободных народов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Франсуа Байру.

"Это темный день, когда альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, подчинился", - заявил премьер-министр Франции.

Однако, министр по делам Европы Франции Бенжамен Аддад назвал соглашение таким, что обеспечивает временную стабильность, однако является "несбалансированным".

"Соглашение, заключенное Еврокомиссией с Соединенными Штатами, обеспечит временную стабильность для экономических игроков, которым угрожает эскалация американских таможенных пошлин, но оно - несбалансированное", - подчеркнул министр.

По его словам, соглашение исключает любые уступки для чувствительных сельскохозяйственных секторов и сохраняет европейские правила в таких отраслях, как цифровые технологии или здравоохранение.

 

Новое соглашение между США и ЕС

Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп заявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом. По его словам, ЕС согласился покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.

Впоследствии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности торгового соглашения, которое Европейский Союз заключил с Соединенными Штатами. Среди прочего, на ряд продукции будут введены нулевые тарифы. Она также отметила, что соглашение обеспечит конкурентоспособность европейского бизнеса, а США получат доступ на рынок с 450 млн потребителей.

Также сегодня, 28 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп якобы "съел на завтрак" президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заставив подписать торговое соглашение между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.

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