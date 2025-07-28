"Темний день". У Франції розкритикували торгівельну угоду між США та ЄС

Євросоюз підкорився, погодившись на торгову угоду зі Сполученими Штатами, це темний день для "альянсу вільних народів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем’єр-міністра Франції Франсуа Байру.

"Це темний день, коли альянс вільних народів, об'єднаних для утвердження своїх цінностей і захисту своїх інтересів, підкорився", - заявив прем'єр-міністр Франції.

Однак, міністр у справах Європи Франції Бенжамен Аддад назвав угоду такою, що забезпечує тимчасову стабільність, однак є "незбалансованою".

"Угода, укладена Єврокомісією зі Сполученими Штатами, забезпечить тимчасову стабільність для економічних гравців, яким загрожує ескалація американських митних зборів, але вона – незбалансована", - підкреслив міністр.

За його словами, угода виключає будь-які поступки для чутливих сільськогосподарських секторів та зберігає європейські правила в таких галузях, як цифрові технології або охорона здоров'я.