"Темный день". Во Франции раскритиковали торговое соглашение между США и ЕС

Евросоюз покорился, согласившись на торговую сделку с Соединенными Штатами, это темный день для "альянса свободных народов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Франсуа Байру.

"Это темный день, когда альянс свободных народов, объединенных для утверждения своих ценностей и защиты своих интересов, подчинился", - заявил премьер-министр Франции.

Однако, министр по делам Европы Франции Бенжамен Аддад назвал соглашение таким, что обеспечивает временную стабильность, однако является "несбалансированным".

"Соглашение, заключенное Еврокомиссией с Соединенными Штатами, обеспечит временную стабильность для экономических игроков, которым угрожает эскалация американских таможенных пошлин, но оно - несбалансированное", - подчеркнул министр.

По его словам, соглашение исключает любые уступки для чувствительных сельскохозяйственных секторов и сохраняет европейские правила в таких отраслях, как цифровые технологии или здравоохранение.