Не тема для обсуждения: Алиев отверг возможность предоставления автономии армянам Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам, проживающим в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что этот вопрос не входит в повестку дня Баку и не является темой для обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Алиева в интервью телеканалу France 24, текст которого опубликовало агентство Azertag .

Алиев напомнил, что Азербайджан в свое время был готов предоставить проживающим в стране армянам определенный уровень самоуправления. Однако они всегда отвергали это.

"Они всегда говорили: "Нет, только независимость". А сейчас после завершения конфликта они говорят об автономии. Но это не входит в нашу повестку", - подчеркнул азербайджанский лидер, добавив, что все проживающие в стране этнические группы являются гражданами Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что вопрос предоставления автономии армянам в Нагорном Карабахе уже не является темой для обсуждения. Он также отметил, что любые заявления о том, что конфликт неразрешен, "неуместны и опасны".

"Пусть те, кто говорит, что конфликт не урегулирован, укажут, как он должен быть разрешен. Что они имеют в виду, когда говорят "Нагорный Карабах"? В пределах каких границ, на какой территории и в какой форме? Нет даже намека ответа на эти вопросы. Поэтому говорить о том, что конфликт не решен, непродуктивно и опасно. Это означает, что для его решения нужны другие действия враждебного характера", - подчеркнул он.