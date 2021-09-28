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Не тема для обговорення: Алієв відкинув можливість надання автономії вірменам Карабаху

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Бак, Вівторок 28 вересня 2021 22:26
Не тема для обговорення: Алієв відкинув можливість надання автономії вірменам Карабаху Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (flickr com worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Азербайджану Ільхам Алієв виключив можливість надання автономії вірменам, які проживають в Нагірному Карабасі. Він підкреслив, що це питання не входить до порядку денного Баку і не є темою для обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Алієва в інтерв'ю телеканалу France 24, текст якого опублікувало агентство Azertag.

Алієв нагадав, що Азербайджан свого часу був готовий надати вірменам, які проживають в країні, певний рівень самоврядування. Однак вони завжди відкидали це.

"Вони завжди говорили: "Ні, тільки незалежність". А зараз після завершення конфлікту вони говорять про автономію. Але це не входить в нашу повістку", - підкреслив азербайджанський лідер, додавши, що всі етнічні групи, що проживають в країні, є громадянами Азербайджану.

Глава держави підкреслив, що питання надання автономії вірменам в Нагірному Карабасі вже не є темою для обговорення. Він також зазначив, що будь-які заяви про те, що конфлікт нерозв'язаний, "недоречні і небезпечні".

"Нехай ті, хто говорить, що конфлікт не врегульовано, вкажуть, як він повинен бути вирішений. Що вони мають на увазі, коли говорять "Нагірний Карабах"? В межах яких меж, на якій території і в якій формі? Немає навіть натяки на відповідь на ці питання. тому говорити про те, що конфлікт не вирішено, непродуктивно і небезпечно. Це означає, що для його вирішення потрібні інші дії ворожого характеру", - підкреслив він.

Нагадаємо, в травні Алієв оголосив місто Шуша, яке повернулося під контроль Баку в ході осінньої війни за Нагорний Карабах, культурною столицею країни.

Відзначимо, на початок листопаду 2020 року під час стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії довелося залишити Шушу.

Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

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Ільхам Алієв Азербайджан Нагорный Карабах
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