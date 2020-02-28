Тема незаконности "Роттердам+" исчерпана, уголовное дело НАБУ не имеет перспектив, - Котко

Все международные эксперты признают законность применения формулы "Роттердам+", поэтому уголовное дело национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно нее не имеет никаких перспектив. Об этом заявил председатель "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко, передает РБК-Украина.

"Ни один международный эксперт, международные организации, которые нас поддерживают, никто из них не считает, что формула "Роттердам+" неправильная. Наоборот, они нам говорят, что это правильно. Мировая практика говорит, что это правильно. Все европейские страны, на которых мы равняемся, применяют именно этот подход. Рыночные цены - все. Рынок должен определять равновесную цену", - сказал Котко.

Как писало РБК-Украина, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на голландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") похожа с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. В соответствии с ней угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хабе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.