Тема незаконності "Роттердам+" вичерпана, кримінальна справа НАБУ не має перспектив, - Котко

Усі міжнародні експерти визнають законність застосування формули "Роттердам+", кримінальна справа Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо неї не має жодних перспектив. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко, передає РБК-Україна.

"Жодний міжнародний експерт, міжнародні організації, які нас підтримують, ніхто з них не вважає, що формула "Роттердам+" неправильна. Навпаки, вони нам кажуть, що це правильно. Світова практика каже, що це правильно. Всі європейські країни, на яких ми рівняємося, застосовують саме цей підхід. Ринкові ціни - все. Ринок повинен визначати рівноважну ціну", - сказав Котко.

Як писало РБК-Україна, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам+") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам+".

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.