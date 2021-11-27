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Тело женщины без сознания обнаружили на месте взрыва в доме Николаевской области, - ГСЧС

Автор: Мария Кучерявец

На месте взрыва, произошедшего в жилом доме Новой Одессы (Николаевская область), спасатели обнаружили тело женщины без сознания. Ее нашли на 4 этаже во время проведения демонтажных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 13: 00 на месте взрыва в жилом доме в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело женщины без сознания из квартиры на 4 этаже", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Нацполиции предполагали, что в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, которая проживала сама.

Напомним, сегодня в пятиэтажке г. Новая Одесса произошел взрыв. По предварительной информации, причиной тому взрыв газа.

Добавим, что в результате взрыва в жилом доме пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.

Как сообщают спасатели, из дома, где произошел взрыв, были эвакуированы 50 жителей. Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.

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Николаевская областьВзрыв