Тело женщины без сознания обнаружили на месте взрыва в доме Николаевской области, - ГСЧС

На месте взрыва, произошедшего в жилом доме Новой Одессы (Николаевская область), спасатели обнаружили тело женщины без сознания. Ее нашли на 4 этаже во время проведения демонтажных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 13: 00 на месте взрыва в жилом доме в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело женщины без сознания из квартиры на 4 этаже", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Нацполиции предполагали, что в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, которая проживала сама.