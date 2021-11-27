Тіло непритомної жінки виявили на місці вибуху в будинку Миколаївської області, - ДСНС

"Станом на 13:00 на місці вибуху в житловому будинку в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4 поверсі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше у Нацполіції припускали, що в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.