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Тіло непритомної жінки виявили на місці вибуху в будинку Миколаївської області, - ДСНС

Автор: Марія Кучерявець

На місці вибуху, що стався в житловому будинку Нової Одеси (Миколаївська область), рятувальники виявили тіло непритомної жінки. Її знайшли на 4 поверсі під час проведення демонтажних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Станом на 13:00 на місці вибуху в житловому будинку в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4 поверсі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше у Нацполіції припускали, що в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною тому є вибух газу.

Додамо, що внаслідок вибуху в житловому будинку постраждали три людини. Їм наразі надається медична допомога.

Як повідомляють рятувальники, з будинку, де стався вибух було евакуйовано 50 мешканців. Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.

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Миколаївська областьВибух