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Тело мигранта нашли на польско-белорусской границе

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Варшава, Четверг 14 октября 2021 18:38
Тело мигранта нашли на польско-белорусской границе Фото: пограничники Польши нашли на границе с Беларусью тело мигранта (tvr.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польские пограничники нашли на границе с Беларусью тело мигранта. Обнаруженные документы погибшего указывают, что он был 24-летним сирийцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

По данным издания, польские пограничники обнаружили тело мигранта в поле возле белорусской границы 13 октября во время патрулирования с вертолета. По предварительным данным, погибший ранее проживал в Беларуси.

"На теле обнаружены белорусские визовые документы от 15 сентября", - рассказал агентству представитель Подляшской полиции Томаш Крупа, добавив, что погибший - 24-летний сириец.

Обстоятельства и причины смерти мигранта выясняет следствие, которое проводит районная прокуратура в Соколке. Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве.

Отмечается, что это уже пятый случай обнаружения тел мигрантов на границе с Беларусью.

В пограничной службе Польши отметили, что 13 октября было совершено 482 попытки пересечения польско-белорусской границы. Задержано 8 нелегальных иммигрантов, в том числе 6 граждан Ирака и 2 Ирана. Остальные попытки проникнуть на польскую территорию были пресечены.

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