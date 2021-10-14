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Тіло мігранта знайшли на польсько-білоруському кордоні

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Варшава, Четвер 14 жовтня 2021 18:38
Тіло мігранта знайшли на польсько-білоруському кордоні Фото: прикордонники Польщі знайшли на кордоні з Білоруссю тіло мігранта (tvr.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю тіло мігранта. Виявлені документи загиблого вказують, що він був 24-річним сирійцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

За даними видання, польські прикордонники виявили тіло мігранта в полі біля білоруського кордону 13 жовтня під час патрулювання з вертольота. За попередніми даними, загиблий раніше проживав у Білорусі.

"На тілі виявлені білоруські візові документи від 15 вересня", - розповів агентству представник підляської поліції Томаш Крупа, додавши, що загиблий - 24-річний сирієць.

Обставини та причини смерті мігранта з'ясовує слідство, яке проводить районна прокуратура у Соколку. Порушено кримінальну справу про ненавмисне вбивство.

Зазначається, що це вже п'ятий випадок виявлення тіл мігрантів на кордоні з Білоруссю.

У прикордонній службі Польщі зазначили, що 13 жовтня було скоєно 482 спроби перетину польсько-білоруського кордону. Затримано 8 нелегальних іммігрантів, у тому числі 6 громадян Іраку і 2 Ірану. Інші спроби проникнути на польську територію були припинені.

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