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Не телевізор. Українцям назвали рейтинг приладів з найменшим споживанням світла

Фото: складено рейтинг приладів по споживанню електроенергії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У зв'язку з важкою ситуацією в енергосистемі України, особливо після масованої атаки 8 травня, українцям нагадали, які прилади найменше споживають електроенергію.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

Так, згідно з опублікованою ним інфографікою, на першому місці за мінімальними обсягами споживання знаходяться кондиціонер та пральна машина (близько 0,7 кВт·год).

На другому місці - мікрохвильова піч (близько 0,8 кВт·год), а на третьому - кофеварка (близько 1,5 кВт·год). У п'ятірку також входять електродуховка (близько 1,6 кВт·год), а також пилосос, бойлер і обігрівач (близько 2 кВт·год).

Найбільше енерговитратною є електропіч з 3,5 кВт год споживання, а також праска, фен і електрочайник (близько 2,2 кВт год).

Ситуація в енергосистемі України

Росія взимку відмовилася від атак по енергетиці в Україні, але вже наприкінці першого місяця весни, 22 березня, влаштувала перший масований обстріл енергооб'єктів. Удар виявився настільки потужним, що Харків залишився без світла.

Після цього окупанти масовано атакували ще 4 рази - 29 березня, 11 квітня, 29 квітня та 8 травня. Так, після атаки 8 травня українців попередили про ймовірне запровадження графіків у всіх регіонах. В "Укренерго" уточнювали, що найскладніша ситуація очікується з 18:00 до 23:00.

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Вимкнення світла