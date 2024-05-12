ua en ru
Нд, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не телевізор. Українцям назвали рейтинг приладів з найменшим споживанням світла

Україна, Неділя 12 травня 2024 11:21
UA EN RU
Не телевізор. Українцям назвали рейтинг приладів з найменшим споживанням світла Фото: складено рейтинг приладів по споживанню електроенергії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У зв'язку з важкою ситуацією в енергосистемі України, особливо після масованої атаки 8 травня, українцям нагадали, які прилади найменше споживають електроенергію.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

Так, згідно з опублікованою ним інфографікою, на першому місці за мінімальними обсягами споживання знаходяться кондиціонер та пральна машина (близько 0,7 кВт·год).

На другому місці - мікрохвильова піч (близько 0,8 кВт·год), а на третьому - кофеварка (близько 1,5 кВт·год). У п'ятірку також входять електродуховка (близько 1,6 кВт·год), а також пилосос, бойлер і обігрівач (близько 2 кВт·год).

Найбільше енерговитратною є електропіч з 3,5 кВт год споживання, а також праска, фен і електрочайник (близько 2,2 кВт год).

Не телевізор. Українцям назвали рейтинг приладів з найменшим споживанням світла

Ситуація в енергосистемі України

Росія взимку відмовилася від атак по енергетиці в Україні, але вже наприкінці першого місяця весни, 22 березня, влаштувала перший масований обстріл енергооб'єктів. Удар виявився настільки потужним, що Харків залишився без світла.

Після цього окупанти масовано атакували ще 4 рази - 29 березня, 11 квітня, 29 квітня та 8 травня. Так, після атаки 8 травня українців попередили про ймовірне запровадження графіків у всіх регіонах. В "Укренерго" уточнювали, що найскладніша ситуація очікується з 18:00 до 23:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вимкнення світла
NEWS
Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"
Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти