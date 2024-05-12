Не телевизор. Украинцам назвали рейтинг приборов с наименьшим потреблением света

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме Украины, особенно после массированной атаки 8 мая, украинцам напомнили, какие приборы меньше всего потребляют электроэнергию.

Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook .

Так, согласно опубликованной им инфографики, на первом месте по минимальным объемам потребления находятся кондиционер и стиральная машина (около 0,7 кВт·ч).

На втором месте - микроволновка (около 0,8 кВт·ч), а на третьем - кавоварка (около 1,5 кВт·ч). В пятерку также входят электродуховка (около 1,6 кВт·ч), а также пылесос, бойлер и обогреватель (около 2 кВт·ч).

Больше всего энергозатратной является электропечь с 3,5 кВт·ч потребления, а также утюг, фен и электрочайник (около 2,2 кВт·ч).