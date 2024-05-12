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Не телевизор. Украинцам назвали рейтинг приборов с наименьшим потреблением света

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 11:21
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Не телевизор. Украинцам назвали рейтинг приборов с наименьшим потреблением света Фото: составлен рейтинг приборов по потреблению электроэнергии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме Украины, особенно после массированной атаки 8 мая, украинцам напомнили, какие приборы меньше всего потребляют электроэнергию.

Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Так, согласно опубликованной им инфографики, на первом месте по минимальным объемам потребления находятся кондиционер и стиральная машина (около 0,7 кВт·ч).

На втором месте - микроволновка (около 0,8 кВт·ч), а на третьем - кавоварка (около 1,5 кВт·ч). В пятерку также входят электродуховка (около 1,6 кВт·ч), а также пылесос, бойлер и обогреватель (около 2 кВт·ч).

Больше всего энергозатратной является электропечь с 3,5 кВт·ч потребления, а также утюг, фен и электрочайник (около 2,2 кВт·ч).

Не телевизор. Украинцам назвали рейтинг приборов с наименьшим потреблением света

Ситуация в энергосистеме Украины

Россия зимой отказалась от атак по энергетике в Украине, но уже в конце первого месяца весны, 22 марта, устроила первый массированный обстрел по энергообъектам. Удар оказался настолько мощным, что Харьков остался без света.

После этого оккупанты массированно атаковали еще 4 раза - 29 марта, 11 апреля, 29 апреля и 8 мая. Так, после атаки 8 мая украинцев предупредели о вероятном введении графиков во всех регионах. В "Укрэнерго" уточняли, что самая сложная ситуация ожидается с 18:00 до 23:00.

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