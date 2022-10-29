UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння

Фото: nелескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Астрономи оприлюднили нову фотографію зроблену космічним телескопом James Webb. Цього ж разу можна детальніше розглянути Стовпи творіння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.

На кадрі також можна розглядіти безліч зірок, що розташовані в космічному регіоні, однак найбільшої уваги заслуговує структура з пилу та газу.

В Європейському космічному агентстві зауважили, що пил є важливою складовою утворення зірок і допомагає вченим з’ясувати формування та еволюцію структури.

Стовпи творіння розташовані в сузір'ї Кассіопеї.

У структурі формується велика кількість зірок завдяки процесу нагрівання та руйнації тих самих шарів газу й пилу.

Фото: Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння (twitter.com/NASAWebb)

Нагадаємо, РБК-Україна телескоп нещодавно також зробив унікальні фотографії Нептуна. Нові кадри, є найчіткішими знімками планети-гіганта за останні 30 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAСполучені Штати Америки