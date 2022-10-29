На кадрі також можна розглядіти безліч зірок, що розташовані в космічному регіоні, однак найбільшої уваги заслуговує структура з пилу та газу.

В Європейському космічному агентстві зауважили, що пил є важливою складовою утворення зірок і допомагає вченим з’ясувати формування та еволюцію структури.

Стовпи творіння розташовані в сузір'ї Кассіопеї.

У структурі формується велика кількість зірок завдяки процесу нагрівання та руйнації тих самих шарів газу й пилу.

Фото: Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння (twitter.com/NASAWebb)